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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:31

Alien
Можливо, не буду сперечатися, бо не знаю цю тему.
Але, вважаючи тенденцію розвитку державного сектора після розвалу союзу, маю сумніви, що ця служба зараз в гарному стані чі існує взагалі. Навіщо тримати такий апарат, якщо все завозилось літаками? Це як наші мужновладці здавали на металолом літаки та танки, бо війни ніхто не чекав.
А приватний сектор, типу тумби, дуже гарно розвивал власну службу інкасації, тому зараз на коні. Це, як наша армія, яка дуже сильно деградувала, і зараз її корме приватний сектор, а не держава. Я в темі по армії, тому наводжу саме цей приклад.
І хто зараз возить валюту НБУ - невідомо. Моє припущення, по аналогії, що це тумба чи хтось подібний.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А по темі гілки щось цікаве є? Чи з такою маржею карусель стала не цікавою?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:45

deneg net навіщо тримати - це якраз легко - НБУ завжди перевозило багато готівки та інших цінностей. З розвалом системи теруправлінь звичайно цю службу дуже скоротили. Але наскільки я пам'ятаю лишились теруправи у Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, та Хмельницькому. Кругом є грошові сховища де я так розумію якась готівка та зберігається, а також куди банки звозять зношену готівку і яка там перераховується, частково знищується а частково вивозиться до Києва. Крім того є значні перевезення банкнотного паперу з фабрики у Малині на БМД у Києві. Не наймати ж Пумбу чи Райф щоб перевозити такий вантаж всередині системи. Крім того ще нещодавно точно знаю що банки замовляли великі партії готівкової гривні яка доставлялась з Центрального сховища НБУ до сховищ центральних офісів великих укр.банків. Чи є такі перевезення наразі не скажу, втім допускаю що ще є. Тобто сама служба завжди була заточена на гривневі перевезення і існувала заради них. Але за замовленнями банків перевозила по Україні і валюту і банківські метали в значних обсягах теж.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:03

Alien
Я не можу стверджувати або спростовувати, бо не маю інформації. Подібна інформація - не публічна, тому володіти нею майже ніхто не може.
Будемо вважати, що НБУ має можливість ввозити валюту в країну, але чі ввозить він - не відомо. А те що тумба ввозить - це 100%. І аваль трішки возить. І саме ці банки мають монопольне положення на ринку готівкової валюти. Примаймні ще не один банк не назвав інших.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:04

  ihorsic написав:А по темі гілки щось цікаве є? Чи з такою маржею карусель стала не цікавою?

А вам карусель цікава зараз? Не чекаєте підйому долару? 30 гривнів в день з 100тисяч ,,гарний заробіток,,? Я поки збираю в пачки гарні сині папірці.
Вже таких персонажів в банчиках надивився, що доларові конвертдепо оформлюють. Приміром діда з бабою в півні що 150 тисяч пхали в касу щоб їм на картки закинула касир щоб купить на депозит по дві тищі доларів. Пенси вже прошарені стали. Хто буде ,,пасорок,, в обмінках скуплять готівковий долар. Одна віра в ЗСУ, їх зарплату і премію.
PS 2700 приват замовить на видачу в додатку дає. А на касі видає помилку і відмову видачі готівки. 2600 + 100 на завтра без замовлення.
Райф 2734 не видав, а 2700 спокійно. 34 іншим разом :D
alex lem
 
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