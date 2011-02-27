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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:31

Alien
Можливо, не буду сперечатися, бо не знаю цю тему.
Але, вважаючи тенденцію розвитку державного сектора після розвалу союзу, маю сумніви, що ця служба зараз в гарному стані чі існує взагалі. Навіщо тримати такий апарат, якщо все завозилось літаками? Це як наші мужновладці здавали на металолом літаки та танки, бо війни ніхто не чекав.
А приватний сектор, типу тумби, дуже гарно розвивал власну службу інкасації, тому зараз на коні. Це, як наша армія, яка дуже сильно деградувала, і зараз її корме приватний сектор, а не держава. Я в темі по армії, тому наводжу саме цей приклад.
І хто зараз возить валюту НБУ - невідомо. Моє припущення, по аналогії, що це тумба чи хтось подібний.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А по темі гілки щось цікаве є? Чи з такою маржею карусель стала не цікавою?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:45

deneg net навіщо тримати - це якраз легко - НБУ завжди перевозило багато готівки та інших цінностей. З розвалом системи теруправлінь звичайно цю службу дуже скоротили. Але наскільки я пам'ятаю лишились теруправи у Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, та Хмельницькому. Кругом є грошові сховища де я так розумію якась готівка та зберігається, а також куди банки звозять зношену готівку і яка там перераховується, частково знищується а частково вивозиться до Києва. Крім того є значні перевезення банкнотного паперу з фабрики у Малині на БМД у Києві. Не наймати ж Пумбу чи Райф щоб перевозити такий вантаж всередині системи. Крім того ще нещодавно точно знаю що банки замовляли великі партії готівкової гривні яка доставлялась з Центрального сховища НБУ до сховищ центральних офісів великих укр.банків. Чи є такі перевезення наразі не скажу, втім допускаю що ще є. Тобто сама служба завжди була заточена на гривневі перевезення і існувала заради них. Але за замовленнями банків перевозила по Україні і валюту і банківські метали в значних обсягах теж.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:03

Alien
Я не можу стверджувати або спростовувати, бо не маю інформації. Подібна інформація - не публічна, тому володіти нею майже ніхто не може.
Будемо вважати, що НБУ має можливість ввозити валюту в країну, але чі ввозить він - не відомо. А те що тумба ввозить - це 100%. І аваль трішки возить. І саме ці банки мають монопольне положення на ринку готівкової валюти. Примаймні ще не один банк не назвав інших.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:04

  ihorsic написав:А по темі гілки щось цікаве є? Чи з такою маржею карусель стала не цікавою?

А вам карусель цікава зараз? Не чекаєте підйому долару? 30 гривнів в день з 100тисяч ,,гарний заробіток,,? Я поки збираю в пачки гарні сині папірці.
Вже таких персонажів в банчиках надивився, що доларові конвертдепо оформлюють. Приміром діда з бабою в півні що 150 тисяч пхали в касу щоб їм на картки закинула касир щоб купить на депозит по дві тищі доларів. Пенси вже прошарені стали. Хто буде ,,пасорок,, в обмінках скуплять готівковий долар. Одна віра в ЗСУ, їх зарплату і премію.
PS 2700 приват замовить на видачу в додатку дає. А на касі видає помилку і відмову видачі готівки. 2600 + 100 на завтра без замовлення.
Райф 2734 не видав, а 2700 спокійно. 34 іншим разом :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:17

alex lem
Все цікаве почнеться завтра. Сьогодні почався стабільний зріст курсу. Він не великий, але стабільний. Міркую, що намітилася тенденція. Курсу в 42 точно не буде, але може буде повернення до 39-40. Ось тоді карусель ввімкнеться з новою потужністю. Чекаємо...
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:48

  deneg net написав:Все цікаве почнеться завтра. Сьогодні почався стабільний зріст курсу. Він не великий, але стабільний.

Сегодня начался и уже стабильный? Таких "сегодня началось" за последние пару недель уже было неоднократно. Что завтра будет интересно - без базара :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:11

Того росту вдень на прийомі тута у провінції було аж дві копійки . До 38,52. І на вечір вернулося до 38,50
Добре, казав сліпий - ,,Поживемо, побачимо,,.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

а где фламинго подевался?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 01:17

  alex lem написав:PS 2700 приват замовить на видачу в додатку дає. А на касі видає помилку і відмову видачі готівки. 2600 + 100 на завтра без замовлення.
Райф 2734 не видав, а 2700 спокійно. 34 іншим разом :D


Проходит-проходит в привате!
Заказ на 2700 (депо 2670).
Разбито в ОБ 2600+70.
Выдано все сразу, даже с % - 2 грн.
С помощью реплик "постанова НБУ", "курс 36,5686" - поскольку озвучивали, что будет ошибка, т.к. эквивалент 102к грн (но мож и голд сыграл свою роль или оба этих факторов).
Во всяком случае, не понадобилось идти в тот же день в другое ОБ снимать остаток.
Ну и порадовало наличие 70 в кассе (приват почему то ассоциировался исключительно с выдачей по 100), заранее приготовленная 30 не пригодилась.

Райф уже дважды (фев-март) выдает по 2734.
Хотя тож озвучивали, что программа не пропускает и получится только 2700.
По факту не пропустит макс депо 2734,58 только лишь, если снимать его вместе с начисленными % - 0,06.
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