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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 09:21
Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
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striped
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Додано: Сер 15 бер, 2023 09:37
striped написав:
Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
Продают наличку примерно за 0,5% . Примерно, потому что слышал от 0,4 до 0,7. Будем считать 0,5%. Вот это и есть точка безубыточности.
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deneg net
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