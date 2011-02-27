RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 09:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
striped
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3359 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 09:37

  striped написав:Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.

Продают наличку примерно за 0,5% . Примерно, потому что слышал от 0,4 до 0,7. Будем считать 0,5%. Вот это и есть точка безубыточности.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 768769770771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55870
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6840
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (121)
15.03.2023 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.