FinTech написав:

alex lem написав: PS 2700 приват замовить на видачу в додатку дає. А на касі видає помилку і відмову видачі готівки. 2600 + 100 на завтра без замовлення.

Райф 2734 не видав, а 2700 спокійно. 34 іншим разом PS 2700 приват замовить на видачу в додатку дає. А на касі видає помилку і відмову видачі готівки. 2600 + 100 на завтра без замовлення.Райф 2734 не видав, а 2700 спокійно. 34 іншим разом

Проходит-проходит в привате!Заказ на 2700 (депо 2670).Разбито в ОБ 2600+70.Выдано все сразу, даже с % - 2 грн.С помощью реплик "постанова НБУ", "курс 36,5686" - поскольку озвучивали, что будет ошибка, т.к. эквивалент 102к грн (но мож и голд сыграл свою роль или оба этих факторов).Во всяком случае, не понадобилось идти в тот же день в другое ОБ снимать остаток.Ну и порадовало наличие 70 в кассе (приват почему то ассоциировался исключительно с выдачей по 100), заранее приготовленная 30 не пригодилась.Райф уже дважды (фев-март) выдает по 2734.Хотя тож озвучивали, что программа не пропускает и получится только 2700.По факту не пропустит макс депо 2734,58 только лишь, если снимать его вместе с начисленными % - 0,06.