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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 09:21
Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
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striped
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Додано: Сер 15 бер, 2023 09:37
striped написав:
Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
Продают наличку примерно за 0,5% . Примерно, потому что есть инфа от 0,4 до 0,7. Будем считать 0,5%. Вот это и есть точка безубыточности. Кстати, продавать нам меньше чем под 0,4% желающих уже нет.
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deneg net
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Додано: Сер 15 бер, 2023 09:55
FinTech написав: alex lem написав:
PS 2700 приват замовить на видачу в додатку дає. А на касі видає помилку і відмову видачі готівки. 2600 + 100 на завтра без замовлення.
Райф 2734 не видав, а 2700 спокійно. 34 іншим разом
Проходит-проходит в привате!
Заказ на 2700 (депо 2670).
Разбито в ОБ 2600+70.
Выдано все сразу, даже с % - 2 грн.
С помощью реплик "постанова НБУ", "курс 36,5686" - поскольку озвучивали, что будет ошибка, т.к. эквивалент 102к грн (но мож и голд сыграл свою роль или оба этих факторов).
Во всяком случае, не понадобилось идти в тот же день в другое ОБ снимать остаток.
Ну и порадовало наличие 70 в кассе (приват почему то ассоциировался исключительно с выдачей по 100), заранее приготовленная 30 не пригодилась.
Райф уже дважды (фев-март) выдает по 2734.
Хотя тож озвучивали, что программа не пропускает и получится только 2700.
По факту не пропустит макс депо 2734,58 только лишь, если снимать его вместе с начисленными % - 0,06.
А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл
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Evgeny
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:18
deneg net написав: striped написав:
Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
Продают наличку примерно за 0,5% . Примерно, потому что есть инфа от 0,4 до 0,7. Будем считать 0,5%. Вот это и есть точка безубыточности. Кстати, продавать нам меньше чем под 0,4% желающих уже нет.
интересно почему банки просто не поставят спец курс курс выкупа баксов у карусельщиков что бы те даже не покидали банк? достаточно поставить курс по самой высокой обменке и все. тратится на завоз налички не нужно будет.
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mephala
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:28
mephala написав: deneg net написав: striped написав:
Напомню - вопрос про операторов завоза физических купюр в Украину интересен не с точки зрения логистики и истории, а с точки зрения стоимости конвертации безнал/нал для банков у этих операторов и, соответственно, "безубыточного" курса конвертации банков в карусельных депозитах.
Продают наличку примерно за 0,5% . Примерно, потому что есть инфа от 0,4 до 0,7. Будем считать 0,5%. Вот это и есть точка безубыточности. Кстати, продавать нам меньше чем под 0,4% желающих уже нет.
интересно почему банки просто не поставят спец курс курс выкупа баксов у карусельщиков что бы те даже не покидали банк? достаточно поставить курс по самой высокой обменке и все. тратится на завоз налички не нужно будет.
Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?
Если речь об экономии при покупке налички банком, то спрашивал во многих банках у знакомых сотрудников, они говорят что многие продают и так. Не все несут в обменники. А вот курс повыше некоторые банки предлагают
Востаннє редагувалось vcy
в Сер 15 бер, 2023 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:36
vcy написав: mephala написав:
интересно почему банки просто не поставят спец курс курс выкупа баксов у карусельщиков что бы те даже не покидали банк? достаточно поставить курс по самой высокой обменке и все. тратится на завоз налички не нужно будет.
Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?
они же сами ко многим клиентам приставали, навязывались, упрашивали открыть конверт снова.
И шо - новые деподоговора банку не нужны?
будут крохи подбирать, надеясь на ленивых дураков...
- так а я уеду в обменку и там легко ближе к ней открою конверт со схожими условиями,но в совсем другом банке.
Л - лояльности никакой
К - конкуренция.
Сейчас им не конец июля 2022.
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flysoulfly
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:42
mephala написав:
интересно почему банки просто не поставят спец курс курс выкупа баксов у карусельщиков что бы те даже не покидали банк? достаточно поставить курс по самой высокой обменке и все. тратится на завоз налички не нужно будет.
Можно просто выплачивать каждому карусельщику на карточку денежное содержание в эквиваленте дохода от операций с социальным курсом от суммы 100 000 грн.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:42
flysoulfly написав: vcy написав: mephala написав:
интересно почему банки просто не поставят спец курс курс выкупа баксов у карусельщиков что бы те даже не покидали банк? достаточно поставить курс по самой высокой обменке и все. тратится на завоз налички не нужно будет.
Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?
они же самв приставали, навязывались, упрашивали.
И шо - новые деподоговора банку не нужны?
- так я уеду в обменку и там легко ближе к ней открою конверт со схожими условиями,но в совсем другом банке.
К - конкуренция. Сейчас им не конец июля 2022.
Это вы, я так сделаем. Но процент таких клиентов не сильно большой имхо.
А куда вы уйдете? Максимум в другое отделение того же банка, ведь такие клиеты действуют согласно списка/таблицы
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vcy
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:43
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:45
Amethyst написав:
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В центре Киева уже по 38,56 покупают
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