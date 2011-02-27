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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:46

  Evgeny написав:
  Amethyst написав:Вперде!
🇺🇸: 38.54–38.59
🇪🇺: 40.96–41.09

В центре Киева уже по 38,56 покупают

дее, на Хрещатике, Бессарабке? Ща заскочу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:49

Amethyst
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Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:55

  Amethyst написав:Вперде!
🇺🇸: 38.54–38.59
🇪🇺: 40.96–41.09

Доходность карусели с нормальными банками около 11% годовых
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:01

Київ - є обмінки з 38,57
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:02

Інсайдери закупають валюту перед засіданням і піднімають курс? :D
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

КУПЛЮ USD ПО 38.62
КИЕВ
Ⓜ️Деміївська, ліцензований пункт обміну валюти, є кімната перерахунку.
+380 (68) 113-4434
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Долар по 4 грн написав:КУПЛЮ USD ПО 38.62
КИЕВ
Ⓜ️Деміївська, ліцензований пункт обміну валюти, є кімната перерахунку.
+380 (68) 113-4434


В цій обмінці курс 38,56.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:24

Київ - взяли відмітку 38,6 8)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:34

Economist Ще не вечір :wink: :!:
Долар по 4 грн
 
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