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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:46
Evgeny написав: Amethyst написав:
Вперде!
🇺🇸: 38.54–38.59
🇪🇺: 40.96–41.09
В центре Киева уже по 38,56 покупают
дее, на Хрещатике, Бессарабке? Ща заскочу
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Amethyst
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:49
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Evgeny
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Додано: Сер 15 бер, 2023 10:55
Amethyst написав:
Вперде!
🇺🇸: 38.54–38.59
🇪🇺: 40.96–41.09
Доходность карусели с нормальными банками около 11% годовых
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UA
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Додано: Сер 15 бер, 2023 11:01
Київ - є обмінки з 38,57
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Economist
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- Подякували: 6 раз.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 11:02
Інсайдери закупають валюту перед засіданням і піднімають курс?
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Economist
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- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 11:14
КУПЛЮ USD ПО 38.62
КИЕВ
Ⓜ️Деміївська, ліцензований пункт обміну валюти, є кімната перерахунку.
+380 (68) 113-4434
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Долар по 4 грн
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-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
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Додано: Сер 15 бер, 2023 11:17
Долар по 4 грн написав:
КУПЛЮ USD ПО 38.62
КИЕВ
Ⓜ️Деміївська, ліцензований пункт обміну валюти, є кімната перерахунку.
+380 (68) 113-4434
В цій обмінці курс 38,56.
-
Economist
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- Повідомлень: 40
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 11:24
Київ - взяли відмітку 38,6
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Economist
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- Повідомлень: 40
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
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Долар по 4 грн
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- Повідомлень: 78
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 10 раз.
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