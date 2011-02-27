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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 12:00
Evgeny написав:
А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл
Відкрив собі 2600 і не парюся з отого що там десь хтось 2 долари не може отримати... іхмо ото останнє слово у повідомленні я б відніс до клієнтів банків які намагаються до центів влізти у ліміт, а потім ще скаржаться що не можуть всю суму одразу зняти
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:00
vcy написав:
Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?
что бы не тратится 0,5% на заказ нала.
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mephala
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03
UA написав: Amethyst написав:
Вперде!
🇺🇸: 38.54–38.59
🇪🇺: 40.96–41.09
Доходность карусели с нормальными банками около 11% годовых
Если речь про банки, то може таки щитать банковский %, т.е. грязными (до вычита налого то).
А то как-то трудно сравнивать доходность карусели и банковских депо
Еще и ОВДПшки (безналоговые!) под ногами путаются
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Amethyst
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:48
Здав по 38.62 додому прийшов вже 38.65 От же-ж невезуха
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angra
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:58
angra написав:
Здав по 38.62 додому прийшов вже 38.65 От же-ж невезуха
Так реальный рынок же подчиняется не каким-то там академическим экономическим законам, а обычным законам Мерфи. Поэтому сдаёшь - курс повышается, покупаешь - понижается, ни фига не делаешь и ждёшь цену в нужном направлении - она идёт в противоположном.
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moveton
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:01
mephala написав: vcy написав:
Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?
что бы не тратится 0,5% на заказ нала.
Спрогнозувати точну суму скільки таким чином банку занесуть валюти неможливо. Це ринок - сусідній банк або ПОВ поставлять курс на 5 копійок - і люди понесуть туди а банк лишиться ні з чим. Крім того як правило "обсяг" готівкової валюти зазвичай замовляє якесь регіональне управління одразу на всю підконтрольну мережу. Причому мережа відділень банку може бути дуже різноманітна - в якесь відділення де зовсім немає вкладників можуть принести пачки валюти а у відділення де багато вкладників - не принести нічого. А готівка потрібна саме у другому відділенні і вже сьогодні. Тому відділи готівкового обігу прогнозуючи умовно-сталі надходження валюти до відділень при потребі у валюті для певних відділень надають перевагу надійній покупці готівки в іншому банку де і роблять заявку.
І ще один момент - зазвичай у банку підрозділ, який відповідає за обмінні валютні операції (включаючи курс) та підрозділ відповідальний за готівковий обіг - це 2 різні бізнеси зі своїми KPI. "Валютчикам" у більшості випадків фіолетово по чому купує бакси та ойро "готівковий обіг" під вкоалників - вони до цих операцій зазвичай прямого відношення не мають.
Востаннє редагувалось Alien
в Сер 15 бер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:02
Amethyst написав:
Еще и ОВДПшки (безналоговые!) под ногами путаются
Не сильно-то валютные ОВГЗ путаются
Приват не пойми продаёт или только показывает, да и комисами щипает. В Сенсе появляются редко, немного и их мгновенно разметают. ХЗ где их сейчас прикупать.
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moveton
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:06
moveton написав:
ХЗ где их сейчас прикупать.
Я коли була потреба в минулому році залишав заявки у ексімі та газбанку напередодні дорозміщень ойрових та доляревих паперів - в підсумку всі три мої заявки обидва банки задовольнили
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