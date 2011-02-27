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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 771772773774>
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл


Відкрив собі 2600 і не парюся з отого що там десь хтось 2 долари не може отримати... іхмо ото останнє слово у повідомленні я б відніс до клієнтів банків які намагаються до центів влізти у ліміт, а потім ще скаржаться що не можуть всю суму одразу зняти
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:00

  vcy написав:Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?


что бы не тратится 0,5% на заказ нала.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03

  UA написав:
  Amethyst написав:Вперде!
🇺🇸: 38.54–38.59
🇪🇺: 40.96–41.09

Доходность карусели с нормальными банками около 11% годовых

Если речь про банки, то може таки щитать банковский %, т.е. грязными (до вычита налого то).
А то как-то трудно сравнивать доходность карусели и банковских депо :mrgreen:
Еще и ОВДПшки (безналоговые!) под ногами путаются :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Здав по 38.62 додому прийшов вже 38.65 От же-ж невезуха
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:58

  angra написав:Здав по 38.62 додому прийшов вже 38.65 От же-ж невезуха

Так реальный рынок же подчиняется не каким-то там академическим экономическим законам, а обычным законам Мерфи. Поэтому сдаёшь - курс повышается, покупаешь - понижается, ни фига не делаешь и ждёшь цену в нужном направлении - она идёт в противоположном.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:01

  mephala написав:
  vcy написав:Предложите хотя бы одну версию, зачем банку это?


что бы не тратится 0,5% на заказ нала.

Спрогнозувати точну суму скільки таким чином банку занесуть валюти неможливо. Це ринок - сусідній банк або ПОВ поставлять курс на 5 копійок - і люди понесуть туди а банк лишиться ні з чим. Крім того як правило "обсяг" готівкової валюти зазвичай замовляє якесь регіональне управління одразу на всю підконтрольну мережу. Причому мережа відділень банку може бути дуже різноманітна - в якесь відділення де зовсім немає вкладників можуть принести пачки валюти а у відділення де багато вкладників - не принести нічого. А готівка потрібна саме у другому відділенні і вже сьогодні. Тому відділи готівкового обігу прогнозуючи умовно-сталі надходження валюти до відділень при потребі у валюті для певних відділень надають перевагу надійній покупці готівки в іншому банку де і роблять заявку.
І ще один момент - зазвичай у банку підрозділ, який відповідає за обмінні валютні операції (включаючи курс) та підрозділ відповідальний за готівковий обіг - це 2 різні бізнеси зі своїми KPI. "Валютчикам" у більшості випадків фіолетово по чому купує бакси та ойро "готівковий обіг" під вкоалників - вони до цих операцій зазвичай прямого відношення не мають.
Востаннє редагувалось Alien в Сер 15 бер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:02

  Amethyst написав:Еще и ОВДПшки (безналоговые!) под ногами путаются :mrgreen:

Не сильно-то валютные ОВГЗ путаются :cry: Приват не пойми продаёт или только показывает, да и комисами щипает. В Сенсе появляются редко, немного и их мгновенно разметают. ХЗ где их сейчас прикупать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:ХЗ где их сейчас прикупать.
Я коли була потреба в минулому році залишав заявки у ексімі та газбанку напередодні дорозміщень ойрових та доляревих паперів - в підсумку всі три мої заявки обидва банки задовольнили
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:26

  Investor_K написав:
  Economist написав:Київ - взяли відмітку 38,6 8)


Це мало. Дайош 40!


надо ускориться, 10 дней осталось, а кое-где и 7
cohan
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Небольшой отскок есть, но недостаточный.
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