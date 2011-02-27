Да, медленно растем. Пока только на +8(10) коп подросли на приеме за сегодня.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:00
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:01
кто следил за евро - в Альфе бывают приятные курсы для евроконверта?
или всьо время не в пятерке лидеров?
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:09
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:27
,,Лёд тронулся господа присяжные заседатели,,@
Але так важко,на кілька копійок покупка 38,53-55/ продаж 38,63-65
Поки спостерігаю. Завтра ще кеди топтати, збирать синеньких.
#провінція
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(
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