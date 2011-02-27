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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:00

  cohan написав:
  Investor_K написав:
  Economist написав:Київ - взяли відмітку 38,6 8)


Це мало. Дайош 40!


надо ускориться, 10 дней осталось, а кое-где и 7


Да, медленно растем. Пока только на +8(10) коп подросли на приеме за сегодня.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:01

кто следил за евро - в Альфе бывают приятные курсы для евроконверта?
или всьо время не в пятерке лидеров?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:09

  flysoulfly написав:кто следил за евро - в Альфе бывают приятные курсы для евроконверта?
или всьо время не в пятерке лидеров?

Взимку бували. Останнім часом не помічав
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:27

,,Лёд тронулся господа присяжные заседатели,,@
Але так важко,на кілька копійок покупка 38,53-55/ продаж 38,63-65
Поки спостерігаю. Завтра ще кеди топтати, збирать синеньких.
#провінція
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:28

К 4 апреля курс должен подрасти более ощутимо.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:42

  Порт написав:К 4 апреля курс должен подрасти более ощутимо.


Доска объявлений в общежитии:
17 января. Утерян месячный проездной билет за январь, огромная просьба вернуть. Отблагодарю в тот же день.
2 февраля. Спасибо с@ки.
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:47

  spiridonwot написав:Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(

38.65 / 38.80
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:24

  cohan написав:
  Порт написав:К 4 апреля курс должен подрасти более ощутимо.


Доска объявлений в общежитии:
17 января. Утерян месячный проездной билет за январь, огромная просьба вернуть. Отблагодарю в тот же день.
2 февраля. Спасибо с@ки.

Як мед, так i ложкою.
Порт
 
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