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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:00
cohan написав:
надо ускориться
Investor_K написав: Economist написав:
Київ - взяли відмітку 38,6
Це мало. Дайош 40!
, 10 дней осталось, а кое-где и 7
Да, медленно растем. Пока только на +8(10) коп подросли на приеме за сегодня.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 14:01
кто следил за евро - в Альфе бывают приятные курсы для евроконверта?
или всьо время не в пятерке лидеров?
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flysoulfly
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Додано: Сер 15 бер, 2023 14:09
flysoulfly написав:
кто следил за евро - в Альфе бывают приятные курсы для евроконверта?
или всьо время не в пятерке лидеров?
Взимку бували. Останнім часом не помічав
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Додано: Сер 15 бер, 2023 14:27
,,Лёд тронулся господа присяжные заседатели,,@
Але так важко,на кілька копійок покупка 38,53-55/ продаж 38,63-65
Поки спостерігаю. Завтра ще кеди топтати, збирать синеньких.
#провінція
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03
Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(
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spiridonwot
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:28
К 4 апреля курс должен подрасти более ощутимо.
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Порт
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:42
Порт написав:
К 4 апреля
курс должен подрасти более ощутимо.
Доска объявлений в общежитии:
17 января. Утерян месячный проездной билет за январь, огромная просьба вернуть. Отблагодарю в тот же день.
2 февраля. Спасибо с@ки.
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cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:47
spiridonwot написав:
Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(
38.65 / 38.80
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Додано: Сер 15 бер, 2023 16:24
cohan написав: Порт написав:
К 4 апреля
курс должен подрасти более ощутимо.
Доска объявлений в общежитии:
17 января. Утерян месячный проездной билет за январь, огромная просьба вернуть. Отблагодарю в тот же день.
2 февраля. Спасибо с@ки.
Як мед, так i ложкою.
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Порт
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