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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:07
FinTech написав: Evgeny написав:
А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл
Может они просто таким образом красиво завуалировали отсутствие в кассе единичек?😀
Или готовы были забрать мелочь в гривне/была сдача 28?
это Пивденний так делает: снимает все, мелочь гривной
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cohan
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