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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:07
FinTech написав: Evgeny написав:
А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл
Может они просто таким образом красиво завуалировали отсутствие в кассе единичек?😀
Или готовы были забрать мелочь в гривне/была сдача 28?
это Пивденний так делает: снимает все, мелочь гривной
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cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:17
cohan написав: FinTech написав: Evgeny написав:
А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл
Может они просто таким образом красиво завуалировали отсутствие в кассе единичек?😀
Или готовы были забрать мелочь в гривне/была сдача 28?
это Пивденний так делает: снимает все, мелочь гривной
Мне 2 доллара и не нужны были валютой, я сам хотел гривной забрать
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Evgeny
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:33
sergey_sryvkin написав: spiridonwot написав:
Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(
38.65 / 38.80
Чего-то не припомню, чтобы кто-то сегодня давал больше 38,60. Может пропустил. Киньте в личку кто даёт 38,65
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deneg net
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:58
Укргаз сегодня настойчиво предлагал 4 дол. новенькие, прям как из станка.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:59
Подросли сегодня на 10 коп, потом откатились на 5.
Такими темпами до 39 долго петлять будем.
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Danik
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:00
deneg net написав: sergey_sryvkin написав: spiridonwot написав:
Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(
38.65 / 38.80
Чего-то не припомню, чтобы кто-то сегодня давал больше 38,60. Может пропустил. Киньте в личку кто даёт 38,65
Это наверное Львов или Харьков
Востаннє редагувалось Danik
в Сер 15 бер, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Danik
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:00
Приват из за постоянных тревог людей в кассу, как в 90-е за продуктами...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:23
UA написав:
Можно просто выплачивать каждому карусельщику на карточку денежное содержание в эквиваленте дохода от операций с социальным курсом от суммы 100 000 грн.
вот это правильно!
один раз закинул на счёт деньгу, а дальше всё можно организовать автоматом.нужна соответствующая кнопка в аппке!
без кнопки это дополнительные расходы как у банка, так и у клиента:
траты на проезд, траты времени на выгодную обменку, зп кассиров и работников банка, траты банка на покупку наличной валюты...
даёшь кнопку!!!
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uaprofi
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