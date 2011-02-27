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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 772773774775
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:07

  FinTech написав:
  Evgeny написав:А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл :?


Может они просто таким образом красиво завуалировали отсутствие в кассе единичек?😀
Или готовы были забрать мелочь в гривне/была сдача 28?


это Пивденний так делает: снимает все, мелочь гривной
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:17

  cohan написав:
  FinTech написав:
  Evgeny написав:А А-Банку закон не писан, к выдаче было 2672, выдали 2670 потому что у них расчет по карточному курсу 37,45...дблбл :?


Может они просто таким образом красиво завуалировали отсутствие в кассе единичек?😀
Или готовы были забрать мелочь в гривне/была сдача 28?


это Пивденний так делает: снимает все, мелочь гривной


Мне 2 доллара и не нужны были валютой, я сам хотел гривной забрать
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:33

  sergey_sryvkin написав:
  spiridonwot написав:Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(

38.65 / 38.80

Чего-то не припомню, чтобы кто-то сегодня давал больше 38,60. Может пропустил. Киньте в личку кто даёт 38,65
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:58

Укргаз сегодня настойчиво предлагал 4 дол. новенькие, прям как из станка. :D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:59

Подросли сегодня на 10 коп, потом откатились на 5.
Такими темпами до 39 долго петлять будем.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:00

  deneg net написав:
  sergey_sryvkin написав:
  spiridonwot написав:Днепр в отстающих. Продажа 38,8, покупка замерла на 38,5(

38.65 / 38.80

Чего-то не припомню, чтобы кто-то сегодня давал больше 38,60. Может пропустил. Киньте в личку кто даёт 38,65


Это наверное Львов или Харьков
Востаннє редагувалось Danik в Сер 15 бер, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:00

Приват из за постоянных тревог людей в кассу, как в 90-е за продуктами... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  UA написав:Можно просто выплачивать каждому карусельщику на карточку денежное содержание в эквиваленте дохода от операций с социальным курсом от суммы 100 000 грн.


вот это правильно!
один раз закинул на счёт деньгу, а дальше всё можно организовать автоматом.
нужна соответствующая кнопка в аппке!
без кнопки это дополнительные расходы как у банка, так и у клиента:
траты на проезд, траты времени на выгодную обменку, зп кассиров и работников банка, траты банка на покупку наличной валюты...
даёшь кнопку!!!
uaprofi
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