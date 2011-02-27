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UA написав:Можно просто выплачивать каждому карусельщику на карточку денежное содержание в эквиваленте дохода от операций с социальным курсом от суммы 100 000 грн.
вот это правильно! один раз закинул на счёт деньгу, а дальше всё можно организовать автоматом. нужна соответствующая кнопка в аппке! без кнопки это дополнительные расходы как у банка, так и у клиента: траты на проезд, траты времени на выгодную обменку, зп кассиров и работников банка, траты банка на покупку наличной валюты... даёшь кнопку!!!
vcy написав:ТАС (офлайн) открытый сегодня, ставка 0,7% на 3 месяца. В таблице 0,1%
Подозреваю, что куры в отделении перепутали процент для одного и трёхмесячного депо. Интересно по какой ставке на самом деле начислят. Если программа сама по типу депозита определит, то может оказаться 0.1%. Тогда будет повод подать в суд за недоначисленный доллар
Кстати, у ТАСи есть и депозит "Конвертационный". Видимо, для тех, кто наслышан, что конвертационный депозит - это покупка долларов по курсу НБУ, но далее в тему не вникали.
В ТАС2Ю депо вижу со ставкой 0,7%. В последних операциях под депо за вчера нарисовали % Нараховано 0,05, утримано податку -0,01.
З 15 березня у всіх відділеннях Unex Bank буде можливість придбати за курсом міжбанку не тільки долари, але ще й євро. Як і у випадку з американською валютою, придбані євро, згідно вимог Національного банку України, будуть автоматично зараховані на депозитний вклад Unex Максимум строком 93 дні під 0,01% річних.