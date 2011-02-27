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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:37
vcy написав:
В ТАС2Ю депо вижу со ставкой 0,7%. В последних операциях под депо за вчера нарисовали % Нараховано 0,05, утримано податку -0,01.
Круто, если так. Главное теперь под фонд не попасть потому, что депо по спецусловиям получается, а он такое не компенсирует
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Додано: Чет 16 бер, 2023 00:46
J написав:
З 15 березня у всіх відділеннях Unex Bank буде можливість придбати за курсом міжбанку не тільки долари, але ще й євро. Як і у випадку з американською валютою, придбані євро, згідно вимог Національного банку України, будуть автоматично зараховані на депозитний вклад Unex Максимум строком 93 дні під 0,01% річних.
их касса бакс сегодня "покупает" па37+
- а курс евроконверта какой ?
(#просраливсеполимеры, всмысле, когда был €/$ паритет и ниже
)
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