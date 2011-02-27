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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:37
vcy написав:
В ТАС2Ю депо вижу со ставкой 0,7%. В последних операциях под депо за вчера нарисовали % Нараховано 0,05, утримано податку -0,01.
Круто, если так. Главное теперь под фонд не попасть потому, что депо по спецусловиям получается, а он такое не компенсирует
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moveton
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Додано: Чет 16 бер, 2023 00:46
J написав:
З 15 березня у всіх відділеннях Unex Bank буде можливість придбати за курсом міжбанку не тільки долари, але ще й євро. Як і у випадку з американською валютою, придбані євро, згідно вимог Національного банку України, будуть автоматично зараховані на депозитний вклад Unex Максимум строком 93 дні під 0,01% річних.
их касса бакс сегодня "покупает" па37+
- а курс евроконверта какой ?
(#просраливсеполимеры, всмысле, когда был €/$ паритет и ниже
)
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flysoulfly
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Додано: Чет 16 бер, 2023 02:02
Игорь Алексеевич написав:
Укргаз сегодня настойчиво предлагал 4 дол. новенькие, прям как из станка.
одною синьою купюрою)
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deepfree
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Додано: Чет 16 бер, 2023 08:44
міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.
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lincoln2
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Додано: Чет 16 бер, 2023 08:48
lincoln2 написав:
міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.
При поточних обсягах скоріш навпаки: для збільшення обсягів продажів дозволять на коротший термін (місяць) чи навіть просто купувати $ на картку.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 16 бер, 2023 09:40
Дюрі-бачі написав: lincoln2 написав:
міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.
При поточних обсягах скоріш навпаки: для збільшення обсягів продажів дозволять на коротший термін (місяць) чи навіть просто купувати $ на картку.
Если курс $ продолжит свой рост, то поточні обсяги тоже последуют за ним
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vcy
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Додано: Чет 16 бер, 2023 09:48
Мабуть , саме в цей проміжок часу , все ж пріоритетом НБУ є збільшення грн депозитів й Грн ОВДП , щоб зв’язати грн , зменшуючи інфляцію
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lincoln2
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Додано: Чет 16 бер, 2023 09:51
Вже цього тижня МВФ може оголосити про виділення Україні кредиту на 15,6 млрд $ в рамках програми на чотири роки.
В 2023 році об’єм виділених грошей від них буде 4-5 млрд $
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Economist
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:29
Economist написав:
В 2023 році об’єм виділених грошей від них буде 4-5 млрд $
А ще 18 від ЄС, 16 від США. Їх якось треба в гривню конвертувати щоб залатати бюджет
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Дюрі-бачі
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