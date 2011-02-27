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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 774775776777>
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:37

  vcy написав:В ТАС2Ю депо вижу со ставкой 0,7%. В последних операциях под депо за вчера нарисовали % Нараховано 0,05, утримано податку -0,01.

Круто, если так. Главное теперь под фонд не попасть потому, что депо по спецусловиям получается, а он такое не компенсирует :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 00:46

  J написав:З 15 березня у всіх відділеннях Unex Bank буде можливість придбати за курсом міжбанку не тільки долари, але ще й євро. Як і у випадку з американською валютою, придбані євро, згідно вимог Національного банку України, будуть автоматично зараховані на депозитний вклад Unex Максимум строком 93 дні під 0,01% річних.
их касса бакс сегодня "покупает" па37+ :) - а курс евроконверта какой ?
(#просраливсеполимеры, всмысле, когда был €/$ паритет и ниже :( )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 02:02

  Игорь Алексеевич написав:Укргаз сегодня настойчиво предлагал 4 дол. новенькие, прям как из станка. :D

одною синьою купюрою)
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lincoln2 написав:міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.

При поточних обсягах скоріш навпаки: для збільшення обсягів продажів дозволять на коротший термін (місяць) чи навіть просто купувати $ на картку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:40

  Дюрі-бачі написав:
  lincoln2 написав:міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.

При поточних обсягах скоріш навпаки: для збільшення обсягів продажів дозволять на коротший термін (місяць) чи навіть просто купувати $ на картку.

Если курс $ продолжит свой рост, то поточні обсяги тоже последуют за ним :wink:
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:48

Мабуть , саме в цей проміжок часу , все ж пріоритетом НБУ є збільшення грн депозитів й Грн ОВДП , щоб зв’язати грн , зменшуючи інфляцію
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:51

Вже цього тижня МВФ може оголосити про виділення Україні кредиту на 15,6 млрд $ в рамках програми на чотири роки.

В 2023 році об’єм виділених грошей від них буде 4-5 млрд $
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:В 2023 році об’єм виділених грошей від них буде 4-5 млрд $

А ще 18 від ЄС, 16 від США. Їх якось треба в гривню конвертувати щоб залатати бюджет
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

38.58, кто там сливался по 38.40? Вангуйте какой курс к концу месяца будет, чтоб готовить котлеты
Krokodil
 
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