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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 10:49
lincoln2 написав:
міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.
а чому на 16?
безглузде міркування
совок головного мозку -як стояти на колінах і благати пуйла
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:51
Вже й примат продаж готівкового доляра в касі підняв до 38,52. Вчора було 38,45.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56
alex lem написав:
Вже й примат продаж готівкового доляра в касі підняв до 38,52. Вчора було 38,45.
Підняв щє вчора під вечір
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:27
Запорожье приём 38,65. Есть уже и 38.70, если сумма от 3 штук
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:58
юнекс еврокурс конверта гораздо выше табличного
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