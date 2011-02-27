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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 774775776777
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:49

  lincoln2 написав:міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.


а чому на 16?
безглузде міркування

совок головного мозку -як стояти на колінах і благати пуйла
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:51

Вже й примат продаж готівкового доляра в касі підняв до 38,52. Вчора було 38,45.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56

  alex lem написав:Вже й примат продаж готівкового доляра в касі підняв до 38,52. Вчора було 38,45.

Підняв щє вчора під вечір
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:27

Запорожье приём 38,65. Есть уже и 38.70, если сумма от 3 штук
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:58

юнекс еврокурс конверта гораздо выше табличного :(
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