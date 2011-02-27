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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 10:49
lincoln2 написав:
міркую , курс залишать , як є ..а от конверти , з 3-х місячних перетворяться в 6 міс.
а чому на 16?
безглузде міркування
совок головного мозку -як стояти на колінах і благати пуйла
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:51
Вже й примат продаж готівкового доляра в касі підняв до 38,52. Вчора було 38,45.
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alex lem
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56
alex lem написав:
Вже й примат продаж готівкового доляра в касі підняв до 38,52. Вчора було 38,45.
Підняв щє вчора під вечір
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:27
Запорожье приём 38,65. Есть уже и 38.70, если сумма от 3 штук
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:58
юнекс еврокурс конверта гораааааздо выше табличного
итоговый типа почти под 40
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 16 бер, 2023 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:04
Krokodil написав:
38.58, кто там сливался по 38.40? Вангуйте какой курс к концу месяца будет, чтоб готовить котлеты
к концу как раз могут спустить,
нужно тонко сбалансировать в датах
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:09
Кому цікаво - Брифінг НБУ в 14:00
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:14
Krokodil написав:38.58, кто там сливался по 38.40? Вангуйте какой курс к концу месяца будет, чтоб готовить котлеты
Були б у мене котлети, я б кінця місяця не чекав.
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Ромасик
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:15
мтб курс евроконверта в додатке 39.8
а в табличке 40.0099
верить нельзя никому (с)
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flysoulfly
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:55
flysoulfly написав:
верить нельзя никому (с)
Никто никому ничего не должен (с)
Тим більше курс нікому не потрібного євроконверта...
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Vivat
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