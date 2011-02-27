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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 13:05
Vivat написав: flysoulfly написав:
верить нельзя никому (с)
Никто никому ничего не должен (с)
Тим більше курс нікому не потрібного євроконверта...
а такі ваші коментарі тим більш не потрібні.
нікому
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flysoulfly
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:26
БИС поднял курс на 5 коп.
Теперь 37,30 +0,5% = 37,49
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Evgeny
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:26
кстати в МТБ закидывать СЭПом на текущий или рекомендуют гривневую карту?
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emeta
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:29
emeta написав:
кстати в МТБ закидывать СЭПом на текущий или рекомендуют гривневую карту?
Мне текущих даже не оформляли. Только две гривневые карты: одна с бОльшими комисами, но выдающаяся мгновенно и другая без комиса на обнал, но оформляющаяся две недели.
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moveton
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:34
moveton написав: emeta написав:
кстати в МТБ закидывать СЭПом на текущий или рекомендуют гривневую карту?
Мне текущих даже не оформляли. Только две гривневые карты: одна с бОльшими комисами, но выдающаяся мгновенно и другая без комиса на обнал, но оформляющаяся две недели.
у меня из карт только в $, текущий еще со времен оформления в отделении.
Можно же СЭПать на него в теории, закажу на всякий случай и карту
без офлайна нет онлайна ©
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emeta
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