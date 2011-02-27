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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 776777778779>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:05

  Vivat написав:
  flysoulfly написав:верить нельзя никому (с)

Никто никому ничего не должен (с)
Тим більше курс нікому не потрібного євроконверта...

а такі ваші коментарі тим більш не потрібні.
нікому
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:26

БИС поднял курс на 5 коп.
Теперь 37,30 +0,5% = 37,49
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:26

кстати в МТБ закидывать СЭПом на текущий или рекомендуют гривневую карту?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:29

  emeta написав:кстати в МТБ закидывать СЭПом на текущий или рекомендуют гривневую карту?

Мне текущих даже не оформляли. Только две гривневые карты: одна с бОльшими комисами, но выдающаяся мгновенно и другая без комиса на обнал, но оформляющаяся две недели.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:34

  moveton написав:
  emeta написав:кстати в МТБ закидывать СЭПом на текущий или рекомендуют гривневую карту?

Мне текущих даже не оформляли. Только две гривневые карты: одна с бОльшими комисами, но выдающаяся мгновенно и другая без комиса на обнал, но оформляющаяся две недели.


у меня из карт только в $, текущий еще со времен оформления в отделении.
Можно же СЭПать на него в теории, закажу на всякий случай и карту
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:48

  emeta написав:у меня из карт только в $, текущий еще со времен оформления в отделении.
Можно же СЭПать на него в теории, закажу на всякий случай и карту
без офлайна нет онлайна ©

Мне карты оформляли прежде всего потому, что без карты не зарегаться в приложении. А если они уже есть, то текущий получается не нужен. Если уже есть доступ приложение и текущий, то, наверное, можно и с него, но тут больше вопрос не в возможности СЭП на него (наверняка можно), а позволит ли приложение с него депо открыть. А то в банках те ещё затейники бывают.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:35

Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:35

шо там нбу по курсу и условиям конвертов? без перемен?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:48

  demichh написав:Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.

Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни :evil:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08

  moveton написав:
  demichh написав:Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.

Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни :evil:


а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
emeta
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