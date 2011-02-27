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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:14
emeta написав:
а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
Даже не интересовался. Всё равно это в каждом отделении и каждый день (и даже время дня) по-разному. И купюры будут с приноса, т.е. непонятного качества. В понедельник деньги упадут и буду заказывать - могу спросить, если так уж академически интересно.
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moveton
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:23
emeta написав: moveton написав: demichh написав:
Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.
Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни
а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
вроде в пределах 1К реально. но ИМХО зависит от отделения.
и не забывайте что могут выдать по счетчику что делает ограничение 1,8К в месяц.
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mephala
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:38
emeta написав: moveton написав: demichh написав:
Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.
Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни
а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
вроде в пределах 1К реально. но ИМХО зависит от отделения.
и не забывайте что могут выдать по счетчику что делает ограничение 1,8К в месяц.
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mephala
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