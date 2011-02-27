|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:14
emeta написав:
а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
Даже не интересовался. Всё равно это в каждом отделении и каждый день (и даже время дня) по-разному. И купюры будут с приноса, т.е. непонятного качества. В понедельник деньги упадут и буду заказывать - могу спросить, если так уж академически интересно.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3034
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:23
emeta написав: moveton написав: demichh написав:
Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.
Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни
а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
вроде в пределах 1К реально. но ИМХО зависит от отделения.
и не забывайте что могут выдать по счетчику что делает ограничение 1,8К в месяц.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7977
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:38
emeta написав: moveton написав: demichh написав:
Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.
Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни
а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?
вроде в пределах 1К реально. но ИМХО зависит от отделения.
и не забывайте что могут выдать по счетчику что делает ограничение 1,8К в месяц.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7977
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:51
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
-
RuslanKyiv
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 03.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:57
RuslanKyiv написав:
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
Получилось избавиться? Посмотрим, что мне Изи на следующей неделе выдаст.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1447
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 17:14
RuslanKyiv написав:
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
В каком городе такое безобразие?
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 17:24
Вибачаюсь що встряю. Райф постійно чуде видає майже мотлохом. Дніпро
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 853
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 17:50
Сьогодні стояв в черзі в приматі в касу і як воно в цих малих ,,відділеннях,, з квартир на першому поверсі тісно і всі все бачать. Працівник банку помогав жіночці, пхали сотку доларів з великим портретом в термінал. І термінал так її не прийняв. Так шо не всякі ,,бомажки,, приймає. Не дуже треба на приват сподіватися що вдасться скинуть мотлох.
В аккорді клЮбний депо забирав, глупе питання в касі ,,чи доларами чи гривнею буду забирать,,. По 38,45 на прийомі мабуть ліниві одразу заходять на новий круг каруселів. Як до обід собако-обмінки тримали курс 38,50 на прийомі. Ну я відмовився , так мені насипали з десяток ,,старих,, 2006 року папірців.
Здувається аккорд, завжди раніш в них пачки нові підряд номери були.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2679
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:04
ihorsic написав:
Вибачаюсь що встряю. Райф постійно чуде видає майже мотлохом. Дніпро
В Києві теж таке було. Під замовлення в Райфі видали зелені, досить поюзані. Коли раніше отримував без замовлення - були новенькі сині.
На днях ТАС теж видав старими в різному стані під замовлення Ізі + Тас.
Одного разу дружині ПУМБ видав декілька ну дуже зношених старих купюр в їх фірмовій червоній касовій напівтемряві. Потім прийшлось повертати їх до ПУМБу. Спочатку відмовлялись приймати назад, бо дуже зношені. Але наполеглива вимога допомогла повернути.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55906
|
|
|5
|26078
|
|
|3
|6841
|
|