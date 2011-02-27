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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 777778779780>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:14

  emeta написав:а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?

Даже не интересовался. Всё равно это в каждом отделении и каждый день (и даже время дня) по-разному. И купюры будут с приноса, т.е. непонятного качества. В понедельник деньги упадут и буду заказывать - могу спросить, если так уж академически интересно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:23

  emeta написав:
  moveton написав:
  demichh написав:Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.

Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни :evil:


а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?


вроде в пределах 1К реально. но ИМХО зависит от отделения.
и не забывайте что могут выдать по счетчику что делает ограничение 1,8К в месяц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:38

  emeta написав:
  moveton написав:
  demichh написав:Персмен альфовский порадовал: пришла смс что мне заказали через 2 недели средства, под окончание депо.

Эх, а мой в отпуск ушла. А без неё в отделении твёрдо стали на точку зрения, что до конца депо заказ ни-ни :evil:


а с улицы зайти и получить валюту с карты реально?


вроде в пределах 1К реально. но ИМХО зависит от отделения.
и не забывайте что могут выдать по счетчику что делает ограничение 1,8К в месяц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:51

Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:57

  RuslanKyiv написав:Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.

Получилось избавиться? Посмотрим, что мне Изи на следующей неделе выдаст.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  RuslanKyiv написав:Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.


В каком городе такое безобразие?
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вибачаюсь що встряю. Райф постійно чуде видає майже мотлохом. Дніпро
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:50

Сьогодні стояв в черзі в приматі в касу і як воно в цих малих ,,відділеннях,, з квартир на першому поверсі тісно і всі все бачать. Працівник банку помогав жіночці, пхали сотку доларів з великим портретом в термінал. І термінал так її не прийняв. Так шо не всякі ,,бомажки,, приймає. Не дуже треба на приват сподіватися що вдасться скинуть мотлох.
В аккорді клЮбний депо забирав, глупе питання в касі ,,чи доларами чи гривнею буду забирать,,. По 38,45 на прийомі мабуть ліниві одразу заходять на новий круг каруселів. Як до обід собако-обмінки тримали курс 38,50 на прийомі. Ну я відмовився , так мені насипали з десяток ,,старих,, 2006 року папірців. :cry: Здувається аккорд, завжди раніш в них пачки нові підряд номери були.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:04

  ihorsic написав:Вибачаюсь що встряю. Райф постійно чуде видає майже мотлохом. Дніпро

В Києві теж таке було. Під замовлення в Райфі видали зелені, досить поюзані. Коли раніше отримував без замовлення - були новенькі сині.
На днях ТАС теж видав старими в різному стані під замовлення Ізі + Тас.
Одного разу дружині ПУМБ видав декілька ну дуже зношених старих купюр в їх фірмовій червоній касовій напівтемряві. Потім прийшлось повертати їх до ПУМБу. Спочатку відмовлялись приймати назад, бо дуже зношені. Але наполеглива вимога допомогла повернути.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:34

ihorsic


дивно , мені Райф в Дніпрі норм віддавав , інколи з пачки нові, інколи старого зразка , проте вони були всі чисті і без жодного штампа , що дивно . Був раз , правда , коли в центральному відділенні , ледве назбирали 2700 (замовлені , звісно, заздалегідь) , і старі і нові були там .
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