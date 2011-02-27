|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:34
райф всегда новыми отдавал, пумб миксом из новых и изношенными 96-2003, но без печатей, так что видимо что инкассация подвозит
-
Krokodil
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 12.03.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:42
Курс покупки доллара как достиг в обед отметки 38,64 так до закрытия и удержался, в отличии от вчерашнего дня.
Есть надежда что завтра увидим покупку по 38,70 а на выходных может и 38,80
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38639
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3721 раз.
- Подякували: 11918 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:47
Evgeny написав:
Курс покупки доллара как достиг в обед отметки 38,64 так до закрытия и удержался, в отличии от вчерашнего дня.
Есть надежда что завтра увидим покупку по 38,70 а на выходных может и 38,80
Будем надеяться
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8571
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:12
Изи в евро рисует уже 40.3, при ставке 0,25...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:17
RuslanKyiv написав:
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
Такое впечатление, что им привозят под заказ свежие, а каждое отделение, из загашников, меняет свой завалявшийся мотлох.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:42
mihasik написав: RuslanKyiv написав:
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
Такое впечатление, что им привозят под заказ свежие, а каждое отделение, из загашников, меняет свой завалявшийся мотлох.
Я забирал уже не одно депо в разных банках, и ни в одном не было такого чтобы только новые купюры. иногда видимо действительно привозят старое, или кто-то в кассу сдал такое.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 802
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55907
|
|
|5
|26078
|
|
|3
|6841
|
|