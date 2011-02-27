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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 777778779780
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

райф всегда новыми отдавал, пумб миксом из новых и изношенными 96-2003, но без печатей, так что видимо что инкассация подвозит
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:42

Курс покупки доллара как достиг в обед отметки 38,64 так до закрытия и удержался, в отличии от вчерашнего дня.

Есть надежда что завтра увидим покупку по 38,70 а на выходных может и 38,80
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:47

  Evgeny написав:Курс покупки доллара как достиг в обед отметки 38,64 так до закрытия и удержался, в отличии от вчерашнего дня.

Есть надежда что завтра увидим покупку по 38,70 а на выходных может и 38,80

Будем надеяться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Изи в евро рисует уже 40.3, при ставке 0,25...
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:17

  RuslanKyiv написав:Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.

Такое впечатление, что им привозят под заказ свежие, а каждое отделение, из загашников, меняет свой завалявшийся мотлох.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:42

  mihasik написав:
  RuslanKyiv написав:Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.

Такое впечатление, что им привозят под заказ свежие, а каждое отделение, из загашников, меняет свой завалявшийся мотлох.


Я забирал уже не одно депо в разных банках, и ни в одном не было такого чтобы только новые купюры. иногда видимо действительно привозят старое, или кто-то в кассу сдал такое.
antey718
 
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