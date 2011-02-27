RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 779780781782>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:59

Приём вечером был 38.70
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:02

  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Може, є сенс почекати ще?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8574
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:03

А зачем берёте старьё??? Потом бегать и искать, кто их возьмёт обратно.
Вчера Укргаз посмотрел на мою двадцатку и сказал, что не хочет такую брать. Хотя без пятен и не помятая, просто год не устроил... :twisted:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:04

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Може, є сенс почекати ще?

На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:16

  Игорь Алексеевич написав:А зачем берёте старьё??? Потом бегать и искать, кто их возьмёт обратно.
Вчера Укргаз посмотрел на мою двадцатку и сказал, что не хочет такую брать. Хотя без пятен и не помятая, просто год не устроил... :twisted:

Прикрепите ето сообщение в заголовке.
Многие открито смеялись, что одна из функций карусели обновить домашний
парк валюти на новье, номер в номер.
В рупор кричали - доллар и в Африке доллар.
PS Тут Вам не Африка. любі мавпенятка. :mrgreen:
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:20

  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Это по Киеву?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:33

  Игорь Алексеевич написав:А зачем берёте старьё???

Ну может чтоб опять не пришлось заказывать и ждать хз сколько?!
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:38

  lloydbanksua написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Это по Киеву?


По Киеву такого не было.
Продажа по Киеву 38,68(70)
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38641
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3721 раз.
Подякували: 11919 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:41

  Evgeny написав:
  lloydbanksua написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Это по Киеву?


По Киеву такого не было.
Продажа по Киеву 38,68(70)

Я ж поэтому и спрашиваю) В одну обменку зашел - 38.0 :mrgreen:
По банкам, вроде, выше 38.5 не было сегодня.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:46

  mihasik написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем берёте старьё???

Ну может чтоб опять не пришлось заказывать и ждать хз сколько?!

лучше подождать, чем выкинуть....или сдать по 36 или лететь в Америку...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 779780781782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, V2 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55907
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26079
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.