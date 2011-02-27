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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:59
Приём вечером был 38.70
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:02
Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Може, є сенс почекати ще?
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Investor_K
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:03
А зачем берёте старьё??? Потом бегать и искать, кто их возьмёт обратно.
Вчера Укргаз посмотрел на мою двадцатку и сказал, что не хочет такую брать. Хотя без пятен и не помятая, просто год не устроил...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:04
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Може, є сенс почекати ще?
На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:16
Игорь Алексеевич написав:
А зачем берёте старьё??? Потом бегать и искать, кто их возьмёт обратно.
Вчера Укргаз посмотрел на мою двадцатку и сказал, что не хочет такую брать. Хотя без пятен и не помятая, просто год не устроил...
Прикрепите ето сообщение в заголовке.
Многие открито смеялись, что одна из функций карусели обновить домашний
парк валюти на новье, номер в номер.
В рупор кричали - доллар и в Африке доллар.
PS Тут Вам не Африка. любі мавпенятка.
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Goodman
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:20
Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Это по Киеву?
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lloydbanksua
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:33
Игорь Алексеевич написав:
А зачем берёте старьё???
Ну может чтоб опять не пришлось заказывать и ждать хз сколько?!
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mihasik
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:38
lloydbanksua написав: Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Это по Киеву?
По Киеву такого не было.
Продажа по Киеву 38,68(70)
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Evgeny
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:41
Evgeny написав: lloydbanksua написав: Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Это по Киеву?
По Киеву такого не было.
Продажа по Киеву 38,68(70)
Я ж поэтому и спрашиваю) В одну обменку зашел - 38.0
По банкам, вроде, выше 38.5 не было сегодня.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:46
mihasik написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем берёте старьё???
Ну может чтоб опять не пришлось заказывать и ждать хз сколько?!
лучше подождать, чем выкинуть....или сдать по 36 или лететь в Америку...
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Игорь Алексеевич
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