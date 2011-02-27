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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:09

  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:14

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.


курс выше, отдают синими. Полное счастье....для любителей карусели. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:15

  Investor_K написав:Приват Укргаз и Про только новые

  Investor_K написав:Но это в столице. Завтра посмотрю как во Львове

знаю одно отделение Привата в Киеве в котором только старые
J
 
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