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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:09

  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:14

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.


курс выше, отдают синими. Полное счастье....для любителей карусели. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:15

  Investor_K написав:Приват Укргаз и Про только новые

  Investor_K написав:Но это в столице. Завтра посмотрю как во Львове

знаю одно отделение Привата в Киеве в котором только старые
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lloydbanksua написав:
  RuslanKyiv написав:Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.

Получилось избавиться? Посмотрим, что мне Изи на следующей неделе выдаст.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00

  Игорь Алексеевич написав:
  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приём вечером был 38.70

Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.


курс выше, отдают синими. Полное счастье....для любителей карусели. :)

сині то сині, а номери підряд уже закінчуються в столиці
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:27

Dollarman
Не про киев, тут только такое есть :"Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий курс на відділенні"
demichh
 
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