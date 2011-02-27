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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 21:09
Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.
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deneg net
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:14
deneg net написав: Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.
курс выше, отдают синими. Полное счастье....для любителей карусели.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:15
Investor_K написав:
Приват Укргаз и Про только новые
Investor_K написав:
Но это в столице. Завтра посмотрю как во Львове
знаю одно отделение Привата в Киеве в котором только старые
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:27
lloydbanksua написав: RuslanKyiv написав:
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
Получилось избавиться? Посмотрим, что мне Изи на следующей неделе выдаст.
Синій свіжодрук
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00
Игорь Алексеевич написав: deneg net написав: Игорь Алексеевич написав:
Приём вечером был 38.70
Так это у вас в Запоре.
В остальной неньке не всё так высоко.
Хотя тенденция к росту есть.
курс выше, отдают синими. Полное счастье....для любителей карусели.
сині то сині, а номери підряд уже закінчуються в столиці
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Maxwe11
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:18
Игорь Алексеевич написав:
На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!
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Dollarman
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:27
Dollarman
Не про киев, тут только такое есть :"Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий курс на відділенні"
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demichh
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Додано: Чет 16 бер, 2023 23:38
demichh написав:
Не про киев, тут только такое есть :"Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий курс на відділенні"
полно в телеграмме извещений от обменников.
валютний туризм в конец развратил народ, только новие. только синие и номер в номер .
одна бумажка стоимостью в 4000 грн ДОЛЖНА БИТЬ ИДЕАЛЬНОЙ. и пахнуть станком
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Goodman
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Додано: Чет 16 бер, 2023 23:53
Goodman написав:
.только новие. только синие и номер в номер .
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ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют
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