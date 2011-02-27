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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:47
J написав: Goodman написав:
.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют
внатуре!
даже при пересчете ни в коем случае не переложить купюры случайным образом! - перепутать порядок номеров - не будет счастья.
Психушек не хватит.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:56
flysoulfly написав: J написав: Goodman написав:
.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют
внатуре!
даже при пересчете ни в коем случае не переложить купюры случайным образом! - перепутать порядок номеров - не будет счастья.
Психушек не хватит.
Жируємо, однако.
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Investor_K
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