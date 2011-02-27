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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:47
J написав: Goodman написав:
.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют
внатуре!
даже при пересчете ни в коем случае не переложить купюры случайным образом! - перепутать порядок номеров - не будет счастья.
Психушек не хватит.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:56
flysoulfly написав: J написав: Goodman написав:
.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют
внатуре!
даже при пересчете ни в коем случае не переложить купюры случайным образом! - перепутать порядок номеров - не будет счастья.
Психушек не хватит.
Жируємо, однако.
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:25
Goodman написав:
валютний туризм в конец развратил народ, только новие. только синие и номер в номер .
одна бумажка стоимостью в 4000 грн ДОЛЖНА БИТЬ ИДЕАЛЬНОЙ. и пахнуть станком
ну да, таким путем в обменниках, если бумажки не новые и и не с номера подряд, остальные будут принимать с уценкой, то что закормили их свежими прямо из-под станка
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Krokodil
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:10
Теперь в банке добавляется новая должность - долларовый нюхачь. После того как пересчитает валюту кассир, должен проверить нюхачь на запах и только потом принять их у клиента. Уже появился в магазинах спрей - запах валютного станка.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:12
J написав: Goodman написав:
.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют
співчуваю вам, як патріоту Ощаду, який туди носить долари.
хоча.... за декілька часу, по всіх банках буде "ощад" - Пишний запровадить.
Поки цього не сталося - в ОЩАД ні ногою.
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Goodman
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14
Игорь Алексеевич написав:
Теперь в банке добавляется новая должность - долларовый нюхачь. После того как пересчитает валюту кассир, должен проверить нюхачь на запах и только потом принять их у клиента. Уже появился в магазинах спрей - запах валютного станка.
Как же тяжело Вам будет из каруселей виходить... а ведь ето время придет,
и последние пайки отдадут мусором с прихода и Приват "поднадрочит" свои терминали только на новье.
Какой же будет удар и вой.
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Goodman
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14
mustbe,
а по Юнексу откуда берется курс для евродепо?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14
В Киеве утром обменки начали работать практически без утреннего отката.
В центре покупка 38,64, в спальных районах 38,61(62)
Я пользуюсь услугами трех сетей в Киеве, курсы публикуются в телегах. Могу сбросить ссылки. Обменки рабочие, регулярно пользуюсь.
Востаннє редагувалось Evgeny
в П'ят 17 бер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Evgeny
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14
Dollarman написав: Игорь Алексеевич написав:
На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!
В этом есть что-то от тихого помешательства (не шутка).
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nord
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:17
nord написав: Dollarman написав: Игорь Алексеевич написав:
На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!
В этом есть что-то от тихого помешательства (не шутка).
Оптовые обменки работают со спредом 5 коп. Синие,зеленые, серо-буро-малиновые, уже никого не интересует. Спред и так маленький.
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Evgeny
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