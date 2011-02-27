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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 781782783784785>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:47

  J написав:
  Goodman написав:.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют :mrgreen:
внатуре!
даже при пересчете ни в коем случае не переложить купюры случайным образом! - перепутать порядок номеров - не будет счастья.
Психушек не хватит.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:56

  flysoulfly написав:
  J написав:
  Goodman написав:.только новие. только синие и номер в номер .
.
ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют :mrgreen:
внатуре!
даже при пересчете ни в коем случае не переложить купюры случайным образом! - перепутать порядок номеров - не будет счастья.
Психушек не хватит.

Жируємо, однако.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:25

  Goodman написав:валютний туризм в конец развратил народ, только новие. только синие и номер в номер .
одна бумажка стоимостью в 4000 грн ДОЛЖНА БИТЬ ИДЕАЛЬНОЙ. и пахнуть станком

ну да, таким путем в обменниках, если бумажки не новые и и не с номера подряд, остальные будут принимать с уценкой, то что закормили их свежими прямо из-под станка
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:10

Теперь в банке добавляется новая должность - долларовый нюхачь. После того как пересчитает валюту кассир, должен проверить нюхачь на запах и только потом принять их у клиента. Уже появился в магазинах спрей - запах валютного станка. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:12

  J написав:
  Goodman написав:.только новие. только синие и номер в номер .
.

ну так в Ощаде если нумера не подряд синие тоже бракуют :mrgreen:

співчуваю вам, як патріоту Ощаду, який туди носить долари.
хоча.... за декілька часу, по всіх банках буде "ощад" - Пишний запровадить.
Поки цього не сталося - в ОЩАД ні ногою.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14

  Игорь Алексеевич написав:Теперь в банке добавляется новая должность - долларовый нюхачь. После того как пересчитает валюту кассир, должен проверить нюхачь на запах и только потом принять их у клиента. Уже появился в магазинах спрей - запах валютного станка. :)

Как же тяжело Вам будет из каруселей виходить... а ведь ето время придет,
и последние пайки отдадут мусором с прихода и Приват "поднадрочит" свои терминали только на новье.
Какой же будет удар и вой.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14

mustbe,
а по Юнексу откуда берется курс для евродепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14

В Киеве утром обменки начали работать практически без утреннего отката.
В центре покупка 38,64, в спальных районах 38,61(62)

Я пользуюсь услугами трех сетей в Киеве, курсы публикуются в телегах. Могу сбросить ссылки. Обменки рабочие, регулярно пользуюсь.
Востаннє редагувалось Evgeny в П'ят 17 бер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:14

  Dollarman написав:
  Игорь Алексеевич написав:На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!

В этом есть что-то от тихого помешательства (не шутка).
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:17

  nord написав:
  Dollarman написав:
  Игорь Алексеевич написав:На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!

В этом есть что-то от тихого помешательства (не шутка).


Оптовые обменки работают со спредом 5 коп. Синие,зеленые, серо-буро-малиновые, уже никого не интересует. Спред и так маленький.
Evgeny
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