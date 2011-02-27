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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:18

nord Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.

Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:18

  Goodman написав: из каруселей виходить... а ведь ето время придет,


и последние пайки отдадут мусором с прихода
"...и последние пайки отдадут мусорам..." :mrgreen: - чисто шансон.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:19

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Теперь в банке добавляется новая должность - долларовый нюхачь. После того как пересчитает валюту кассир, должен проверить нюхачь на запах и только потом принять их у клиента. Уже появился в магазинах спрей - запах валютного станка. :)

Как же тяжело Вам будет из каруселей виходить... а ведь ето время придет,
и последние пайки отдадут мусором с прихода и Приват "поднадрочит" свои терминали только на новье.
Какой же будет удар и вой.

в этой стране заканчиваются одни карусели, начинаются другие. Поэтому выходить???? Деньги всегда должны работать. Не будут здесь принимать, то много дорожек и в др.страны. К тому времени может будет валютный туризм в рашу.... :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:19

Evgeny Зробіть це, буду вдячний
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:21

  flysoulfly написав:mustbe,
а по Юнексу откуда берется курс для евродепо?

Дык НБУ+1%.
Не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:22

  Goodman написав:nord Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.

Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .


Это только одна супер хитросделанная сеть так делает. Реально комиссия 2-5%
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:К тому времени может будет валютный туризм в рашу....

В Северную Корею много наездили?
Вижу пишите сугубо для самоуспокоения , "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо".
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:25

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:mustbe,
а по Юнексу откуда берется курс для евродепо?

Дык НБУ+1%.
Не ?
к ним приходишь - не? - "не!"
и "курс меняется, его узнаем только мы, посмотреть клиент нигде не может"

хз

мож перегибы начального периода
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:27

  RuslanKyiv написав:Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.

Купюры 1996 года есть старого образца и нового. С купюрами нового образца у меня проблем не было нигде. Вам выдали купюры старого образца :?:
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Реально комиссия 2-5%

Нормально , остается на виходе с обменки прокричать речевку "Доллар и в Африке доллар" , получить ответ - "Тут вам не Африка, мавпенятка"
Валютчики тоже не горят желаниями, у каждого из них, как и у доктора , есть свое кладбище купюр.
Goodman
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