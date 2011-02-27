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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:18
nord Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.
Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .
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Goodman
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:18
Goodman написав:
из каруселей виходить... а ведь ето время придет,
и последние пайки отдадут мусором с прихода
"...и последние пайки отдадут мусора
м..."
- чисто шансон.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:19
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
Теперь в банке добавляется новая должность - долларовый нюхачь. После того как пересчитает валюту кассир, должен проверить нюхачь на запах и только потом принять их у клиента. Уже появился в магазинах спрей - запах валютного станка.
Как же тяжело Вам будет из каруселей виходить... а ведь ето время придет,
и последние пайки отдадут мусором с прихода и Приват "поднадрочит" свои терминали только на новье.
Какой же будет удар и вой.
в этой стране заканчиваются одни карусели, начинаются другие. Поэтому выходить???? Деньги всегда должны работать. Не будут здесь принимать, то много дорожек и в др.страны. К тому времени может будет валютный туризм в рашу....
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:19
Evgeny Зробіть це, буду вдячний
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:21
flysoulfly написав:mustbe
,
а по Юнексу откуда берется курс для евродепо?
Дык НБУ+1%.
Не ?
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mustbe
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:22
Goodman написав:nord
Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.
Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .
Это только одна супер хитросделанная сеть так делает. Реально комиссия 2-5%
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Evgeny
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:24
Игорь Алексеевич написав:
К тому времени может будет валютный туризм в рашу....
В Северную Корею много наездили?
Вижу пишите сугубо для самоуспокоения , "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо".
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Goodman
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:25
mustbe написав: flysoulfly написав:mustbe
,
а по Юнексу откуда берется курс для евродепо?
Дык НБУ+1%.
Не ?
к ним приходишь - не? - "не!"
и "курс меняется, его узнаем только мы, посмотреть клиент нигде не может"
хз
мож перегибы начального периода
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:27
RuslanKyiv написав:
Райф отдал 2700 "мусором" - многие купюры 1996 года. Предварительно заказывал в своем отделении за 2 дня.
Купюры 1996 года есть старого образца и нового. С купюрами нового образца у меня проблем не было нигде. Вам выдали купюры старого образца
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nord
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:27
Evgeny написав:
Реально комиссия 2-5%
Нормально , остается на виходе с обменки прокричать речевку "Доллар и в Африке доллар" , получить ответ - "Тут вам не Африка, мавпенятка"
Валютчики тоже не горят желаниями, у каждого из них, как и у доктора , есть свое кладбище купюр.
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Goodman
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