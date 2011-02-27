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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Господа, где в Харькове можно смотреть курс обменок? смотрю на "курс юа" так прием у обменок ниже чем во многих банках
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:34
раша не прощает любителей иметь с ней хоть что-то общее. Никогда. Сейчас оттуда идет традиционная "отдача" за ваши прошлые любови к ней и выгоды. Неужели не дошло до сих пор
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:35
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:36
А чего мне волноваться??? Карусель началась в конце июля и такие панические сообщения постоянно, тот кто только наблюдает за ней. Некоторым она уже дала возможность заработать от 4 штук баксов.
А вбросы типа всё потеряете, то они постоянно с 2008года. Банкопад 2014-2016г., кто с головой, то даже не плохо и заработали на этом кризисе.
А то что валютчики берут дороже синие, то у них свой бизнес - значит есть клиенты туризма сейчас...или др. причины. Они их берут дороже ещё с ноября 22г.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:39
Да.
Востаннє редагувалось nord в П'ят 17 бер, 2023 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:40
Пришла в приложении БВР мольба пополнить и там же заодно упомянули, что дневной лимит пополненей на кассе Сильпо 50к (причём за раз не более, чем 5к), а месячный при пополнении Сильпо+Айбокс - 100к. Про кассу Востока не написали и не понятно входит ли их лимит в эти 100к. Да, получается, что не разбежишься На покупки в Сильпо ещё так можно закидывать, но СЭПить дальше уже много не получится. А так красиво в тарифах написано: "пополнение наличкой на кассах Сильпо бесплатно".
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:40
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:07
Было бы хорошо добавить возможность в таблицу считать прибыль зависимо от конкретной вносимой сумы. Множество людей не покупают валюту на суммы, которые не округляются до сотни, чтобы не иметь потом проблем со снятием, в т.ч. и за гривню по невыгодному курсу. К тому же, валюта всегда заканчивается, и вложить в последний банк всю возможную сумму не всегда и не у всех получается.
Востаннє редагувалось Economist в П'ят 17 бер, 2023 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:07
Каждый второй обменник с такой мулькой. Как правило, +5 коп, иногда +10
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:13
В блоке Настроек есть поле "Сумма обмена".
А это вот "множество людей" - они про проценты знают ? Открывают депо на 5-10 баксов меньше круглой суммы ? Экие извращенцы
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