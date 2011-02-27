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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:21

  Evgeny написав:
  Goodman написав:nord Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.

Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .


Это только одна супер хитросделанная сеть так делает. Реально комиссия 2-5%



Где 2-5% реально ? В Киеве встречал минимум 7% комиссия... Сейчас в Турцию не поехать вот комиссию и подняли...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:25

  Evgeny написав:Я пользуюсь услугами трех сетей в Киеве, курсы публикуются в телегах. Могу сбросить ссылки. Обменки рабочие, регулярно пользуюсь.


Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:42

Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:51

Загадили тему капитально.
Любителям поговорить про цвет купюр, номера подряд и тд - предлагаю переехать в эту тему: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
и там рассказывать какие курсы у них на районе
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  2XL написав:Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?


Моя думка: якщо готові ризикувати можливістю "співпраці" з Фондом гарантування вкладів заради більшого прибутку - так. Якщо хочете жити спокійно - краще обійти стороною. Все таки в державі війна, а банк-ноунейм, в якого більшість київських відділень - в мутних районах на кільцевій, не викликає довіри. Айбокс виглядав набагато привабливіше.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:59

  asti написав:Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?


начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:01

  cohan написав:
  asti написав:Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?


начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес


А что у нас кризис закончился???? Я как то пропустил эту тему. В 90х он у нас начался и длится до сих пор. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес


Якраз є час із конвертфі плигнути у готівку
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:03

  mustbe написав:Загадили тему капитально.
Любителям поговорить про цвет купюр, номера подряд и тд - предлагаю переехать в эту тему: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
и там рассказывать какие курсы у них на районе

Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели. :(
А тем временем у нас уже приём 38,75 +5коп. с запахом станка.))
Игорь Алексеевич
 
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