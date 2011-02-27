Evgeny написав:
Это только одна супер хитросделанная сеть так делает. Реально комиссия 2-5%
Где 2-5% реально ? В Киеве встречал минимум 7% комиссия... Сейчас в Турцию не поехать вот комиссию и подняли...
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:21
Где 2-5% реально ? В Киеве встречал минимум 7% комиссия... Сейчас в Турцию не поехать вот комиссию и подняли...
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:25
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:42
Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:51
Загадили тему капитально.
Любителям поговорить про цвет купюр, номера подряд и тд - предлагаю переехать в эту тему: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
и там рассказывать какие курсы у них на районе
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:58
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Моя думка: якщо готові ризикувати можливістю "співпраці" з Фондом гарантування вкладів заради більшого прибутку - так. Якщо хочете жити спокійно - краще обійти стороною. Все таки в державі війна, а банк-ноунейм, в якого більшість київських відділень - в мутних районах на кільцевій, не викликає довіри. Айбокс виглядав набагато привабливіше.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:59
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:01
А что у нас кризис закончился???? Я как то пропустил эту тему. В 90х он у нас начался и длится до сих пор.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:03
Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.
А тем временем у нас уже приём 38,75 +5коп. с запахом станка.))
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