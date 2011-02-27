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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:13
Economist написав:
Было бы хорошо добавить возможность в таблицу считать прибыль зависимо от конкретной вносимой сумы. Множество людей не покупают валюту на суммы, которые не округляются до сотни, чтобы не иметь потом проблем со снятием
В блоке Настроек есть поле "Сумма обмена".
А это вот "множество людей" - они про проценты знают ? Открывают депо на 5-10 баксов меньше круглой суммы ? Экие извращенцы
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mustbe
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:21
Evgeny написав: Goodman написав:nord
Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.
Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .
Это только одна супер хитросделанная сеть так делает. Реально комиссия 2-5%
Где 2-5% реально ? В Киеве встречал минимум 7% комиссия... Сейчас в Турцию не поехать вот комиссию и подняли...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:25
Evgeny написав:
Я пользуюсь услугами трех сетей в Киеве, курсы публикуются в телегах. Могу сбросить ссылки. Обменки рабочие, регулярно пользуюсь.
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)
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Danik
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:42
Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
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asti
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:50
Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
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2XL
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:51
Загадили тему капитально.
Любителям поговорить про цвет купюр, номера подряд и тд - предлагаю переехать в эту тему: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
и там рассказывать какие курсы у них на районе
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mustbe
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:58
2XL написав:
Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
Моя думка: якщо готові ризикувати можливістю "співпраці" з Фондом гарантування вкладів заради більшого прибутку - так. Якщо хочете жити спокійно - краще обійти стороною. Все таки в державі війна, а банк-ноунейм, в якого більшість київських відділень - в мутних районах на кільцевій, не викликає довіри. Айбокс виглядав набагато привабливіше.
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Economist
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:59
asti написав:
Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес
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cohan
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:01
cohan написав: asti написав:
Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес
А что у нас кризис закончился???? Я как то пропустил эту тему. В 90х он у нас начался и длится до сих пор.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:02
cohan написав:
начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес
Якраз є час із конвертфі плигнути у готівку
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Investor_K
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