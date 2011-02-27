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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:03
Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.
А тем временем у нас уже приём 38,75 +5коп. с запахом станка.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:16
Игорь Алексеевич написав:
Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.
А тем временем у нас уже приём 38,75 +5коп. с запахом станка.))
Обясните пожалуйста, как вам накидывают сверху за синие? Приходите в отделение и предлагаете синие за доп. оплату?
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Economist
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:18
cohan написав: asti написав:
Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес
значит до того времени нацбанк даст отмашку запуска усовершенствованного Клуба_400К вместо 100К. И по сроку конвертов тоже мож чего изменит.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:21
Игорь Алексеевич написав:
Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.
Я полностью поддерживаю эту точку зрения. Это как качество смазки для карусели.
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:49
Есть. В центре уже курсы
USD 38.70/38.76
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Evgeny
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:50
* Юнекс-евро. Свой курс. Нигде не публикуется. Сейчас - 39.6700.
То есть обновляться он будет очень редко
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mustbe
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:58
Вопрос по таблице mustbe.
Разделив гривны, вносимые на депозит, на итоговый курс, это и будет окончательная сумма долларов к получению после закрытия депозита?
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:00
Evgeny написав:
Есть. В центре уже курсы
USD 38.70/38.76
маловато будет
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prodigy
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:06
mustbe написав:
* Юнекс-евро. Свой курс. Нигде не публикуется. Сейчас - 39.6700.
То есть обновляться он будет очень редко
ну хз как очень редко...
вчера он примерно в это же время был примерно на 0,20 грн ниже.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:08
flysoulfly написав: mustbe написав:
* Юнекс-евро. Свой курс. Нигде не публикуется. Сейчас - 39.6700.
То есть обновляться он будет очень редко
ну хз как очень редко...
вчера он примерно в это же время был примерно на 0,20 грн ниже.
Обновляться - в таблице
. Потому как просто неоткуда.
А в отделении - да, может хоть каждый час меняться
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mustbe
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