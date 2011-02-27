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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:03

  mustbe написав:Загадили тему капитально.
Любителям поговорить про цвет купюр, номера подряд и тд - предлагаю переехать в эту тему: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
и там рассказывать какие курсы у них на районе

Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели. :(
А тем временем у нас уже приём 38,75 +5коп. с запахом станка.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.
А тем временем у нас уже приём 38,75 +5коп. с запахом станка.))


Обясните пожалуйста, как вам накидывают сверху за синие? Приходите в отделение и предлагаете синие за доп. оплату?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:18

  cohan написав:
  asti написав:Господа, а то что в Америке творится с банковским сектором может на Украинских банках отразится - уж не начало ли это нового кризиса?
начало
может
но полгодика есть
ну ладно, 3 мес
значит до того времени нацбанк даст отмашку запуска усовершенствованного Клуба_400К вместо 100К. И по сроку конвертов тоже мож чего изменит.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.


Я полностью поддерживаю эту точку зрения. Это как качество смазки для карусели.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:49

Есть. В центре уже курсы

USD 38.70/38.76
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:50

* Юнекс-евро. Свой курс. Нигде не публикуется. Сейчас - 39.6700.
То есть обновляться он будет очень редко
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вопрос по таблице mustbe.
Разделив гривны, вносимые на депозит, на итоговый курс, это и будет окончательная сумма долларов к получению после закрытия депозита?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:00

  Evgeny написав:Есть. В центре уже курсы

USD 38.70/38.76


маловато будет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:06

  mustbe написав:* Юнекс-евро. Свой курс. Нигде не публикуется. Сейчас - 39.6700.
То есть обновляться он будет очень редко
ну хз как очень редко...
вчера он примерно в это же время был примерно на 0,20 грн ниже.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:08

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:* Юнекс-евро. Свой курс. Нигде не публикуется. Сейчас - 39.6700.
То есть обновляться он будет очень редко
ну хз как очень редко...
вчера он примерно в это же время был примерно на 0,20 грн ниже.

Обновляться - в таблице. Потому как просто неоткуда.
А в отделении - да, может хоть каждый час меняться
mustbe
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