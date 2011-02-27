|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:09
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.
Я полностью поддерживаю эту точку зрения. Это как качество смазки для карусели.
окрім укргазу всі банки повернули депо новими синіми, укргаз теж повертав синіми раз
другий раз отримав 5 купюр "не синіх"-здав 300 на хлебушек.
як для мене нехай всі не сині, але курс 39,9-40
в березні не відкрив тільки 1 депо і то, тому що в ТАСі був курс 38,80 (отримав і переоформив не відходячи від каси)
курс опт 38,65-38,75 (валютчики працюють за безцінь)
не бачу перспективи для стрімкого(і не стрімкого росту теж)
до Паски менше 39
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9525
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3115 раз.
- Подякували: 3178 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:33
Кто получал в ИЗИ как сейчас выдает по качеству купюр?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1911
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:09
Economist написав: 2XL написав:
Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
Моя думка: якщо готові ризикувати можливістю "співпраці" з Фондом гарантування вкладів заради більшого прибутку - так. Якщо хочете жити спокійно - краще обійти стороною. Все таки в державі війна, а банк-ноунейм, в якого більшість київських відділень - в мутних районах на кільцевій, не викликає довіри. Айбокс виглядав набагато привабливіше.
Насколько я помню, в списке последней волны кипиша от НБУ УБИБ не было. Так что, если его считать ненадёжным, тогда в депо вообще не ходить. Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3042
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:19
Economist написав:
Было бы хорошо добавить возможность в таблицу считать прибыль зависимо от конкретной вносимой сумы. Множество людей не покупают валюту на суммы, которые не округляются до сотни, чтобы не иметь потом проблем со снятием, в т.ч. и за гривню по невыгодному курсу. К тому же, валюта всегда заканчивается, и вложить в последний банк всю возможную сумму не всегда и не у всех получается.
Навіщо їм взагалі таблиця?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1382
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:20
guntherhouse777 написав: Dollarman написав: Игорь Алексеевич написав:
На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!
Каждый второй обменник с такой мулькой. Как правило, +5 коп, иногда +10
Кам'янське
38,70 / 38,80, роздріб.
Ніхто вам не дасть ані +5, ані +10, навіть на товстенну пачку нових із номерами по порядку
А в обмінки з кінським спредом взагалі не варто ходити.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1382
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:21
moveton написав: 2XL написав:
Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
Насколько я помню, в списке последней волны кипиша от НБУ УБИБ не было. Так что, если его считать ненадёжным, тогда в депо вообще не ходить. Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе.
депозит депозиту разные принципиально.
Гривневый отдадут в полном размере с любого гавкнувшегося банка - через Фонд Гарантирования Вкладов.
Валютный в гавкнувшемся отдадут гривнями по офкурсу валюты нацбанка, который ниже
чем по которому считали при открытиии депозита - возможна потеря части денег!
"Фортуна - лотерея!"©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1751
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:26
sergey_sryvkin написав:
Ніхто вам не дасть ані +5, ані +10, навіть на товстенну пачку нових із номерами по порядку
Раніше таке писале про Мелітополь.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8580
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:32
moveton написав:
Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе
А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:38
Economist написав: moveton написав:
Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе
А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?
Пока-то ничего, но про Айбокс сейчас вдруг стало выясняться, что "звоночки были" и поэтому закрытие ожидаемо. Значит весь этот десяток замаравшихся банков нервным нужно в стрёмные заносить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3042
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:39
Economist написав: moveton написав:
Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе
А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?
Ніхто держбанк топити не буде.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8580
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55915
|
|
|5
|26080
|
|
|3
|6841
|
|