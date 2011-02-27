RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 786787788789>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:09

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Курсы и цвета купюр - это как относится к карусели. Без них не будет и карусели.


Я полностью поддерживаю эту точку зрения. Это как качество смазки для карусели.


окрім укргазу всі банки повернули депо новими синіми, укргаз теж повертав синіми раз

другий раз отримав 5 купюр "не синіх"-здав 300 на хлебушек.

як для мене нехай всі не сині, але курс 39,9-40
в березні не відкрив тільки 1 депо і то, тому що в ТАСі був курс 38,80 (отримав і переоформив не відходячи від каси)

курс опт 38,65-38,75 (валютчики працюють за безцінь)
не бачу перспективи для стрімкого(і не стрімкого росту теж)
до Паски менше 39
prodigy
 
Повідомлень: 9525
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3115 раз.
Подякували: 3178 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кто получал в ИЗИ как сейчас выдает по качеству купюр?
Алексей77
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 04.12.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:09

  Economist написав:
  2XL написав:Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?


Моя думка: якщо готові ризикувати можливістю "співпраці" з Фондом гарантування вкладів заради більшого прибутку - так. Якщо хочете жити спокійно - краще обійти стороною. Все таки в державі війна, а банк-ноунейм, в якого більшість київських відділень - в мутних районах на кільцевій, не викликає довіри. Айбокс виглядав набагато привабливіше.

Насколько я помню, в списке последней волны кипиша от НБУ УБИБ не было. Так что, если его считать ненадёжным, тогда в депо вообще не ходить. Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:19

  Economist написав:Было бы хорошо добавить возможность в таблицу считать прибыль зависимо от конкретной вносимой сумы. Множество людей не покупают валюту на суммы, которые не округляются до сотни, чтобы не иметь потом проблем со снятием, в т.ч. и за гривню по невыгодному курсу. К тому же, валюта всегда заканчивается, и вложить в последний банк всю возможную сумму не всегда и не у всех получается.

Навіщо їм взагалі таблиця?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 19.02.14
Подякував: 435 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:20

  guntherhouse777 написав:
  Dollarman написав:
  Игорь Алексеевич написав:На выходные думаю 100 пудов будет 38,80, но от 3 штук или синие
А где это такие приколы с "синими"? В Киеве мне такие обиенники не попадались. Купюра или годная или нет. Но чтоб разный курс за разные купюры... Дичь какая-то!

Каждый второй обменник с такой мулькой. Как правило, +5 коп, иногда +10

Кам'янське
38,70 / 38,80, роздріб.
Ніхто вам не дасть ані +5, ані +10, навіть на товстенну пачку нових із номерами по порядку :)
А в обмінки з кінським спредом взагалі не варто ходити.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 19.02.14
Подякував: 435 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:21

  moveton написав:
  2XL написав:Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?

Насколько я помню, в списке последней волны кипиша от НБУ УБИБ не было. Так что, если его считать ненадёжным, тогда в депо вообще не ходить. Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе.
депозит депозиту разные принципиально.
Гривневый отдадут в полном размере с любого гавкнувшегося банка - через Фонд Гарантирования Вкладов.
Валютный в гавкнувшемся отдадут гривнями по офкурсу валюты нацбанка, который ниже чем по которому считали при открытиии депозита - возможна потеря части денег!

"Фортуна - лотерея!"©
flysoulfly
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 13.01.09
Подякував: 709 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sergey_sryvkin написав:Ніхто вам не дасть ані +5, ані +10, навіть на товстенну пачку нових із номерами по порядку


Раніше таке писале про Мелітополь.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8580
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе


А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?
Economist
 
Повідомлень: 52
З нами з: 04.11.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:38

  Economist написав:
  moveton написав:Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе


А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?

Пока-то ничего, но про Айбокс сейчас вдруг стало выясняться, что "звоночки были" и поэтому закрытие ожидаемо. Значит весь этот десяток замаравшихся банков нервным нужно в стрёмные заносить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:39

  Economist написав:
  moveton написав:Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе


А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?


Ніхто держбанк топити не буде.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8580
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 786787788789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55915
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26080
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3733)
17.03.2023 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.