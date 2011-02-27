Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:59
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:03
Вопрос был не о массововости, а завалит ли ещё какой-то в обозримое время и насколько велик шанс, что это будет именно УБИБ. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур, значит можно в него вкладываться смело. Или считать, что всё равно не безопасно и зарывать под грушей: тут кому как.
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