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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Пока-то ничего, но про Айбокс сейчас вдруг стало выясняться, что "звоночки были" и поэтому закрытие ожидаемо. Значит весь этот десяток замаравшихся банков нервным нужно в стрёмные заносить.


Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:59

  Economist написав:
  moveton написав:Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе


А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?

Кто ж его посадит? Это ж памятник!(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:Но масово валить банки думаю не будут.

в ЗМІ згадувались 9 банків, що грутили чорні гроші ігроманів
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:03

  Economist написав:Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.

Вопрос был не о массововости, а завалит ли ещё какой-то в обозримое время и насколько велик шанс, что это будет именно УБИБ. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур, значит можно в него вкладываться смело. Или считать, что всё равно не безопасно и зарывать под грушей: тут кому как.
moveton
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