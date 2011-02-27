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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 787788789790>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Пока-то ничего, но про Айбокс сейчас вдруг стало выясняться, что "звоночки были" и поэтому закрытие ожидаемо. Значит весь этот десяток замаравшихся банков нервным нужно в стрёмные заносить.


Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:59

  Economist написав:
  moveton написав:Ну можно в Привате рискнуть, но уже не в Укргазе


А что с Укргазом? Заплатил штраф, и все с этим. Или НБУ будет топить госбанк?

Кто ж его посадит? Это ж памятник!(с)
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:Но масово валить банки думаю не будут.

в ЗМІ згадувались 9 банків, що грутили чорні гроші ігроманів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:03

  Economist написав:Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.

Вопрос был не о массововости, а завалит ли ещё какой-то в обозримое время и насколько велик шанс, что это будет именно УБИБ. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур, значит можно в него вкладываться смело. Или считать, что всё равно не безопасно и зарывать под грушей: тут кому как.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:36

Заранее спасибо за как можно более полный ответ!
Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертдепо - в табличке https://mustbe.ml/tables/p2p_sep - это она там "Пакетка" :?:
Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны :?:

А исходящие лимиты какие :?: ( разовый/суточный/месячный)
не покупки а именно переводы
р2р : 25К ×25 раз ?
СЕП : 50К/150К/200К ?
правильно?

А финмон с каких цифр и действий тут :?:
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 15:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:37

  Evgeny написав:
  Goodman написав:nord Висит транспорант в телеге:
Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%.

Они как судьи , качество определяют за власним переконанням і бігай по обменках .


Это только одна супер хитросделанная сеть так делает. Реально комиссия 2-5%

Поділіться будь ласка контактами цього місця, а то тумба не все підряд переварює.Обмінки хочуть 20-30% якщо здавати 2-3 купюри.
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:37

Ссылки на тг обменок

https://t.me/kate_currency

https://t.me/obmen_kyiv

https://t.me/obmnvlt
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

эти +5/10 за "эмиссионные" вам дают менялы и сами вы в обл центре каком то?

к слову вчера забирал с таса, был только 2006, менял их на тезер так там даже глазом не повели, хотя говорят придирчивы

Игорь Алексеевич правильную мысль пытается донести до читателей, важнее чтоб деньги работали, то в каком оно виде дело другое, а то складывается впечатление что многих музей сувенирки из 100$ купюр дома ))
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

2XL написав:Зустрічав в темі УБІБ, думаю покласти туди конверт. Глянув на тему банка - якась мертва... Підкажіть, є сенс там розміщуватись?
Ні, кептивна банка
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:54

  alexanderbukin93 написав:Игорь Алексеевич правильную мысль пытается донести до читателей, важнее чтоб деньги работали, то в каком оно виде дело другое, а то складывается впечатление что многих музей сувенирки из 100$ купюр дома ))

оно-то правильно, только в наших реалиях это называется "азартные игры с государством"
maniachello
 
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