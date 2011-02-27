Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Айбокс был лидером по обьему прокрученых денег с онлайн-ло%отронов, и НБУ сделал показательную (летальну для банка) порку. Теперь другим точно будет не повадно. Но масово валить банки думаю не будут.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:59
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:03
Вопрос был не о массововости, а завалит ли ещё какой-то в обозримое время и насколько велик шанс, что это будет именно УБИБ. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур, значит можно в него вкладываться смело. Или считать, что всё равно не безопасно и зарывать под грушей: тут кому как.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:36
Заранее спасибо за как можно более полный ответ!
Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертдепо - в табличке
Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны
А исходящие лимиты какие ( разовый/суточный/месячный)
не покупки а именно переводы
р2р : 25К ×25 раз ?
СЕП : 50К/150К/200К ?
правильно?
А финмон с каких цифр и действий тут
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 15:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:37
Поділіться будь ласка контактами цього місця, а то тумба не все підряд переварює.Обмінки хочуть 20-30% якщо здавати 2-3 купюри.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:37
Ссылки на тг обменок
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
эти +5/10 за "эмиссионные" вам дают менялы и сами вы в обл центре каком то?
к слову вчера забирал с таса, был только 2006, менял их на тезер так там даже глазом не повели, хотя говорят придирчивы
Игорь Алексеевич правильную мысль пытается донести до читателей, важнее чтоб деньги работали, то в каком оно виде дело другое, а то складывается впечатление что многих музей сувенирки из 100$ купюр дома ))
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ні, кептивна банка
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:54
оно-то правильно, только в наших реалиях это называется "азартные игры с государством"
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