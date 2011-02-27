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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:23

  moveton написав:НБУ сделал показательную (летальную для Айбокс банка) порку.


Вопрос был не о массововости, а завалит ли ещё какой-то в обозримое время и насколько велик шанс, что это будет именно УБИБ. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур
- а фамилии этих предполагаемых красавцев?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:33

Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:40

  Порт написав:Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.

Подождем, мою маму. Подождем, твою мать @
Поки ледве до 38,65. Провінція, трохи стрьомна обмінка.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:41

  Порт написав:Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
потенциальные места для вложения ухудшают условия конвертов.
Привет "рассчетливым" ждунам, сидящем на мешке бумаги.
flysoulfly
 
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